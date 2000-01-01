12.03 07:58 MIGnews.com
В Узбекистане арестован израильский солдат
Демобилизованный солдат ЦАХАЛа был арестован властями Узбекистана после того, как в его сумке обнаружили 13 патронов.
Солдат делал в Узбекистане пересадку и направлялся в Таиланд.
Представители МИД Израиля пытались добиться от властей в Ташкенте освобождения солдата, но пока безуспешно. Существует вероятность того, что солдата будут судить в Ташкенте.
В заявлении МИДа говорится: “Наш долг - помочь попавшим в беду израильтянам, МИД много раз напоминал об опасности полетов с патронами и амуницией в сумках”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии