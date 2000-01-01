12.03 07:58 MIGnews.com

В Узбекистане арестован израильский солдат

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Демобилизованный солдат ЦАХАЛа был арестован властями Узбекистана после того, как в его сумке обнаружили 13 патронов.Солдат делал в Узбекистане пересадку и направлялся в Таиланд.Представители МИД Израиля пытались добиться от властей в Ташкенте освобождения солдата, но пока безуспешно. Существует вероятность того, что солдата будут судить в Ташкенте.В заявлении МИДа говорится: “Наш долг - помочь попавшим в беду израильтянам, МИД много раз напоминал об опасности полетов с патронами и амуницией в сумках”.