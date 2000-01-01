Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Узбекистане арестован израильский солдат | Фото: Thinkstock12.03 07:58   MIGnews.com

В Узбекистане арестован израильский солдат

Демобилизованный солдат ЦАХАЛа был арестован властями Узбекистана после того, как в его сумке обнаружили 13 патронов.

Солдат делал в Узбекистане пересадку и направлялся в Таиланд.

Представители МИД Израиля пытались добиться от властей в Ташкенте освобождения солдата, но пока безуспешно. Существует вероятность того, что солдата будут судить в Ташкенте.

В заявлении МИДа говорится: “Наш долг - помочь попавшим в беду израильтянам, МИД много раз напоминал об опасности полетов с патронами и амуницией в сумках”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:16
Поножовщина в банкетном зале в Нес-Циона, 4 раненых
07:15
Эрдоган закрыл все представительства Голландии в Турции
07:13
Вице-президент США станет "гвоздем программы" AIPAC
06:44
Умер сын-подросток продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина
05:33
Турция перестала принимать паромы из Крыма
04:28
На Гаваях появится вторая "солнечная ферма" Tesla
03:16
В Каире среди груд мусора нашли статую фараона
02:06
Елизавета II с помощью сумки подает знаки придворным
01:32
Продолжение фильма "Аватара" появится не раньше 2019 года
00:27
Полиция Нидерландов задержала министра по делам семьи Турции
23:10
Ученые рассказали, почему спать голым полезно для здоровья
22:29
РФ и США создают каналы связи по Сирии на уровне генералов
21:58
В Хевроне предотвращен теракт: арестован араб с ножом
21:31
Пурим пришел: Бородый трансвестит на Титанике в Тель-Авиве  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus