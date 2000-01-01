12.03 22:14 MIGnews.com

Подростки упали с высоты 6 метров: 2-е серьезно пострадали

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Три мальчика упали с высоты 6 метров в Назарете. Двое из них, 13 и 16 лет, получили серьезные травмы. Вертолет Маген Давид Адом был отправлен на место происшествия, после чего эвакуировал их в больницу Рамбам в Хайфе.Другой 13-летний мальчик получил легкие травмы и был доставлен в Английскую Больницу Назарета.Полиция сообщила, что предварительный осмотр показывает, что трое, вероятно, сидели на стеклянном потолке, который треснул под их весом.Детали происшествия уточняются.