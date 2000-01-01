12.03 21:19 MIGnews.com

Автобус протаранил пешеходов на параде в Гаити: 34 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 34 человека погибли и 17 получили ранения в северной части Гаити поздно вечером в субботу, 11 марта, после того, как автобус врезался в пешеходов на параде, как сообщили в воскресенье, 12 марта, представители гражданской обороны страны.Автобус, который прибыл из Кап-Аитьена в столицу Порт-о-Пренс, врезался в парад "рара" в городе Гонайвс в северной части страны, как сообщают власти."Рара"-парады - это группы музыкантов, играющих на традиционных инструментах, к которым часто присоединяются прохожие.