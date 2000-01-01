12.03 19:57 MIGnews.com

Число погибших в теракте в Дамаске возросло до 74 человек

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Число погибших в результате двойного теракта, направленного против шиитов, посещающих места паломничества в Дамаске, выросло до 74 человек, сообщает Обсерватория по правам человека в Сирии в воскресенье, 12 марта.Большинство погибших в субботу, 11 марта, были иракскими шиитами, которые собирались посетить кладбище недалеко от Старого города Дамаска.Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Радиостанция "Аль-Манар", находящаяся в ведении "Хизбаллы", заявила, что она нападение было проведено двумя террористами-смертниками.Президент Сирии Башар аль-Асад был поддержан в войне шиитскими боевиками из многих стран, включая Ирак, Афганистан и Ливан.