Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Число погибших в теракте в Дамаске возросло до 74 человек | Фото: Thinkstock12.03 19:57   MIGnews.com

Число погибших в теракте в Дамаске возросло до 74 человек

Число погибших в результате двойного теракта, направленного против шиитов, посещающих места паломничества в Дамаске, выросло до 74 человек, сообщает Обсерватория по правам человека в Сирии в воскресенье, 12 марта.

Большинство погибших в субботу, 11 марта, были иракскими шиитами, которые собирались посетить кладбище недалеко от Старого города Дамаска.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Радиостанция "Аль-Манар", находящаяся в ведении "Хизбаллы", заявила, что она нападение было проведено двумя террористами-смертниками.

Президент Сирии Башар аль-Асад был поддержан в войне шиитскими боевиками из многих стран, включая Ирак, Афганистан и Ливан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:18
Минфин Германии: "Трудно продолжать работу с Турцией"
19:24
Израиль: Женщинам-бизнесменам приходится непросто
18:55
Эрдоган призвал ввести санкции против Нидерландов
18:22
Полиция обеспечит безопасность во время празднования Пурима
18:21
Ливан больше не скрывает роль "Хизбаллы"
17:56
Иран обвинил Израиль в убийстве ученых-ядерщиков
17:33
Каир станет одним из самых густонаселенных городов мира
17:09
Всплеск насилия в Швеции: 5 убийств в столице за неделю
16:48
В Швеции сорвано турецкое пропагандистское ралли
16:34
ЦАХАЛ арестовал студентов-членов ХАМАСа
16:22
Бывший врач-акушер Ахмед Тиби ошибся
15:57
Италия изгнала тунисца, связанного с берлинским террористом
15:47
Водители управляли автобусами после употребления наркотиков
15:11
Скарлетт Йоханссон высмеивает "лицемерие" Иванки Трамп  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus