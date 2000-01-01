12.03 17:56 MIGnews.com

Иран обвинил Израиль в убийстве ученых-ядерщиков

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"Террористы, управляемые Израилем, стоят за убийством иранских ученых-ядерщиков в последние годы", - заявил в минувшие выходные представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии.Реза Наджафи сказал Совету управляющих МАГАТЭ, что "в то время как террористы, финансируемые Израилем, убивали ученых-ядерщиков по всему Ближнему Востоку, ядерные эксперты из израильского режима получили доступ к ядерным объектам в нескольких странах. К сожалению, сионистский режим проигнорировал справедливые просьбы международного сообщества в последние годы. Он получает слепую поддержку со стороны западных стран, нарушает международные законы и правила и продвигает свою военную ядерную программу".Наджафи, по-видимому, ссылался на череду убийств иранских ученых-ядерщиков в период с 2010 по 2012 год.В январе 2012 года профессор Массаус Али-Мохаммади, старший ученый-ядерщик в Тегеране, был убит, когда его машина взорвалась у его дома в столице Ирана. В январе 2012 года химик Мостафа Ахмади-Рошан, работаВщий на заводе по обогащению урана в Натанзе, был убит в результате нападения, в котором иностранные СМИ подозревали на разведку Израиля "Моссад".В то же время Корпус революционной гвардии Ирана обвиняется в многочисленных попытках нападения на израильские объекты за рубежом. Пять лет назад в Бангкоке иранские агенты были пойманы после случайного отправления взрывного устройства.