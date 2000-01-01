12.03 17:09 MIGnews.com

Всплеск насилия в Швеции: 5 убийств в столице за неделю

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За прошедшую неделю в Стокгольме, Швеция, были убиты пять человек - и с начала года были убиты семь человек, что свидетельствует о недавнем всплеске жестоких преступлений в столице Швеции. Убийства были результатом, по меньшей мере, 12 продолжающихся конфликтов банд в столице страны, как сообщают власти."За последние несколько дней в Стокгольме был довершен ряд серьезных преступлений. В последние дни в Стокгольме было пять убийств. Конечно, это очень тревожно и очень серьезно", - заявил на пресс-конференции глава региональной полиции Ульф Йоханссон.Двое мужчин погибли от огнестрельных ранений в голову после того, как их обнаружили в машине, припаркованной перед школой в среду вечером в шведском пригороде Киста, сообщают местные СМИ.Местная телевизионная станция SVT сообщила, что свидетель сообщил, что автомобиль мчался на высокой скорости с места преступления. Одной из жертв был 26-летний лидер местной банды. Другая жертва, которой было 20-лет, был осужденным торговцем наркотиками, сообщила Dagens Nyheter, национальная ежедневная газета Швеции. Полиция оцепила место преступления для сбора данных, сообщает СВТ.Патрик Унгсэтер, старший полицейский, представляющий Северный Стокгольм, сказал, что общественность не должна беспокоиться о своей безопасности, сообщает The Local."Мы рассматриваем их как изолированные групповые среды", - сказал Унгсэтер.Но всего за день до этого супружеская пара среднего возраста была зверски убита в Халлонбергене, другом пригороде Стокгольма, всего в нескольких милях к западу от Кисты. Полиция прибыла на место происшествия, пока преступление продолжалось, и арестовала трех человек в возрасте от 16 лет до 21 года, сообщает Dagens Nyheter.Убийства в Швеции, стране с населением около 10 миллионов человек, относительно редки. По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, в 2015 году в стране было 112 случаев летального насилия, по сравнению с 87 - в 2014 году и 68 - в 2012 году.