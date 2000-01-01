12.03 15:57 MIGnews.com

Италия изгнала тунисца, связанного с берлинским террористом

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Италия изгнала тунисца, который, возможно, был связан с террористом, убившим 12 человек в Берлине на рождественской ярмарке, как сообщило министерство внутренних дел Италии в воскресенье, 12 марта.В ходе расследования, начатого после нападения в Берлине 19 декабря, был обнаружен тунисский житель Латина под Римом, говорится в сообщении министерства.Сообщается, что 37-летний мужчина был владельцем телефона, номер которого был найден среди контактов Аниса Амри.Амри убил 12 человек, переехав из грузовиком на рождественской ярмарке в Берлине. 23 декабря он был убит в ходе перестрелки с полицией в районе Милана.