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Италия изгнала тунисца, связанного с берлинским террористом | Фото: Thinkstock12.03 15:57   MIGnews.com

Италия изгнала тунисца, связанного с берлинским террористом

Италия изгнала тунисца, который, возможно, был связан с террористом, убившим 12 человек в Берлине на рождественской ярмарке, как сообщило министерство внутренних дел Италии в воскресенье, 12 марта.

В ходе расследования, начатого после нападения в Берлине 19 декабря, был обнаружен тунисский житель Латина под Римом, говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что 37-летний мужчина был владельцем телефона, номер которого был найден среди контактов Аниса Амри.

Амри убил 12 человек, переехав из грузовиком на рождественской ярмарке в Берлине. 23 декабря он был убит в ходе перестрелки с полицией в районе Милана.
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