12.03 15:47 MIGnews.com

Водители управляли автобусами после употребления наркотиков

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Полиция арестовала 10 участников сети торговли наркотиками из Восточного Иерусалима. Семь арестованных - водители автобусов.Расследование началось после того, как был арестован работник заправочной станции автобусной компании в районе Бейт-Шемеша продававший наркотики всем желающим, включая водителей.В ходе расследования возникло подозрение в том, что водители перевозили ничего не подозревающих пассажиров из Бейт-Шемеш в Иерусалим, находясь под воздействием наркотиков.Подозрение было подтверждено после того, как секретные агенты полиции стали свидетелями употребления наркотиков водителями непосредственно перед выездом. Полиция сообщила, что реальная опасность для жизни пассажиров существовала много месяцев до ареста водителей.