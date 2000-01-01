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Водители управляли автобусами после употребления наркотиков | Фото: Thinkstock12.03 15:47   MIGnews.com

Водители управляли автобусами после употребления наркотиков

Полиция арестовала 10 участников сети торговли наркотиками из Восточного Иерусалима. Семь арестованных - водители автобусов.

Расследование началось после того, как был арестован работник заправочной станции автобусной компании в районе Бейт-Шемеша продававший наркотики всем желающим, включая водителей.

В ходе расследования возникло подозрение в том, что водители перевозили ничего не подозревающих пассажиров из Бейт-Шемеш в Иерусалим, находясь под воздействием наркотиков.

Подозрение было подтверждено после того, как секретные агенты полиции стали свидетелями употребления наркотиков водителями непосредственно перед выездом. Полиция сообщила, что реальная опасность для жизни пассажиров существовала много месяцев до ареста водителей.
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