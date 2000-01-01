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`Все попытки интеграции женщин в боевые части провалились` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr12.03 14:47   MIGnews.com

"Все попытки интеграции женщин в боевые части провалились"

Все попытки военного командования Израиля интегрировать женщин в боевые подразделения ЦАХАЛа потерпели крах. Об этом полковник в запасе Раз Саги заявил в эфире утреннего телешоу "Кешет".

По его словам, даже внутренние исследования израильской армии доказывают неудачность внедрения девушек в боевые батальоны, но командование игнорирует очевидное и продолжает попытки интеграции так, "словно все предыдущие попытки были удачными".

"Они не дают нам реальную статистику. Это очень проблематично. Настоящее испытание проходит в полевых условиях, и речь не идет о гендерном равенстве, нет. Настоящая цель боя - уничтожить врага. 16,5 лет работы в ВВС дали нам пять женщин-пилотов истребителей. Это своего рода успех, но если говорить о сухопутных войсках, то картина совершенно иная. Более 46% травм солдатки получают на тренировках и повседневных операциях по безопасности", - привел статистику полковник.

Напомним, что недавно бригадный генерал Гай Хасон сообщил о начале экспериментальной программы интеграции женщин в танковые части, которая продлится год.

На первом этапе среди девушек, изъявивших желание служить в боевых частях, по окончании курса молодого бойца будут отобраны 15 добровольцев, которых переведут на базу "Шизафон", где они около четырех месяцев будут проходить обучение на танках "Меркава-3". По окончанию подготовки на танковой базе их переведут на границу, где пройдут последние четыре месяца эксперимента.

В течение всего этого времени девушек будут сопровождать врачи, специалисты по питанию, фитнес-тренеры и опытные командиры танков. И лишь на основании полученных результата будет принято окончательное решение о возможности интеграции и набора женщин в танковые части.
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