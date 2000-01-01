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Саудовская Аравия депортирует 5 млн. нелегалов | Фото: Thinkstock12.03 14:10   MIGnews.com

Саудовская Аравия депортирует 5 млн. нелегалов

В рамках программы по оздоровлению национальной экономики Эр-Рияд собирается депортировать из страны около 5 миллионов трудовых мигрантов, что составляет порядка одной пятой части населения страны. Соответствующую инициативу депутата Садка Фаделя вынесли на обсуждение шуры – консультативной ассамблеи Саудовской Аравии.

Как пишет издание "Аль-Хайят", данное решение имеет не только экономические причины (из-за конкуренции с иностранцами безработица среди саудов достигла 12%, работы не имеют 25% молодых людей и 75% женщин). Существует другое опасение – власти боятся, что иммигранты потребуют натурализации, то есть предоставления им саудовского подданства. Стоит отметить, что многие из нелегалов – эфиопы и филиппинки, исповедующие христианство, а строительство любых храмов, кроме мечетей, в королевстве ваххабитов запрещено.

Волна иммиграции в Саудовскую Аравию началась с развитием нефтяных запасов королевства в 70-ых годах. Помимо удовлетворения потребностей растущей экономики, приезжие работники устраивались на низкоквалифицированные специальности – шоферами, нянями, грузчиками и подсобными. Таким образом, согласно переписи 2010 года число рабочих мигрантов в стране достигло внушительных показателей – 30%.
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