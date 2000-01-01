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Рамат-Ган: Эритреец залез в квартиру и спал в ней голым 12.03 12:21   MIGnews.com

Рамат-Ган: Эритреец залез в квартиру и спал в ней голым

26-летний молодой человек, гражданин Эритреи, взломал дверь и залез в квартиру на улице Бялик, Рамат-Ган.

После этого он разделся до гола, лег в хозяйскую постель и заснул.

Женщина, жившая в квартире, пришла позже и обнаружила в своей кровати голого африканца. Она вызвала полицию. Суд в Тель-Авиве постановил, что эритреец останется под стражей до завтрашнего дня.

Также окружной суд Тель-Авива предъявил сегодня, 12 марта, обвинение другому эритрейскому гражданину, 29-летнему Йонасу Браха в попытке изнасилования 80-летней женщины в квартале Шапира.
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