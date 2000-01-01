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Сорван теракт в одном из крупнейших ТЦ Германии | Фото: Peter Krefting/Flickr12.03 11:39   MIGnews.com

Сорван теракт в одном из крупнейших ТЦ Германии

Полиция Германии предотвратила крупный теракт, который мог быть совершен в расположенном в городе Эссен торговом центре Limbecker Platz, одном из крупнейших в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

"В связи с предотвращенным в Эссене терактом допрошены двое. Полиция заявила, что преступление планировалось в крупном торговом центре. Помимо этого, в квартире, где они проживают, был произведен обыск", - говорится в сообщении.

Террористы, спланировавшие атаку, жили в 15 км от Эссена - в городе Оберхаузен. Они собирались применить в ТЦ взрывчатку.

Представитель местной полиции Кристоф Викхорст рассказал журналистам, что в связи с угрозой атаки 11 марта торговый центр был закрыт для посещения. По его словам, в правоохранительные органы поступила конкретная информация о месте и времени возможного преступления, хотя по каким каналам, Викхорст не сообщил.

Спецслужбы Германии не исключают, что неосуществленный теракт мог готовиться исламистами. По данным СМИ, один из организаторов предотвращенного теракта ранее ездил в Сирию, где прошел соответствующую подготовку.
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