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США. Отказавшегося уходить в отставку прокурора уволили 12.03 10:11   MIGnews.com

США. Отказавшегося уходить в отставку прокурора уволили

Как уже сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, назначенных бывшим президентом Бараком Обамой. Когда же прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара отказался это сделать, то был уволен.

Об этом сам Бхарара сообщил на своей странице в соцсети Twitter вечером 11 марта.




"Я не подавал в отставку. Несколько мгновений назад меня уволили. Работать прокурором Южного округа штата Нью-Йорк было величайшей честью за всю мою профессиональную жизнь", - пишет уже бывший прокурор.

Помимо всего прочего, он играл активную роль на стороне обвинения в судебных процессах, касающихся россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. А ранее он уведомил своих помощников о том, что не собирается покидать свою должность добровольно.

Во всяком случае, данная процедура – смена назначенных предшественниками прокуроров – в США является довольно привычной. Однако во время встречи с Бхарарой в ноябре прошлого года тогда еще избранный президент Трамп заверял его, что он сохранит свою должность.

Белый дом по данному поводу пока что воздерживается от комментариев.
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