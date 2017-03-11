США. Отказавшегося уходить в отставку прокурора уволили
Как уже сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, назначенных бывшим президентом Бараком Обамой. Когда же прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара отказался это сделать, то был уволен.
Об этом сам Бхарара сообщил на своей странице в соцсети Twitter вечером 11 марта.
I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.
"Я не подавал в отставку. Несколько мгновений назад меня уволили. Работать прокурором Южного округа штата Нью-Йорк было величайшей честью за всю мою профессиональную жизнь", - пишет уже бывший прокурор.
Помимо всего прочего, он играл активную роль на стороне обвинения в судебных процессах, касающихся россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. А ранее он уведомил своих помощников о том, что не собирается покидать свою должность добровольно.
Во всяком случае, данная процедура – смена назначенных предшественниками прокуроров – в США является довольно привычной. Однако во время встречи с Бхарарой в ноябре прошлого года тогда еще избранный президент Трамп заверял его, что он сохранит свою должность.
Белый дом по данному поводу пока что воздерживается от комментариев.