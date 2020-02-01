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Свыше 170 заразившихся коронавирусом обнаружены на лайнере 12.02 11:20   MIGnews.com

Еще 39 зараженных на "лайнере коронавируса"

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии оказались зараженными коронавирусом нового типа, информирует министерство здравоохранения Японии.

В ведомстве утверждают, что в общей сложности число заболевших на круизном судне выросло до 174 человек. Коронавирус выявлен у чиновника Минздрава, который проводил осмотр судна, пишет Kyodonews.

Россиян не найдено среди пассажиров лайнера, у которых обнаружено заражение новым коронавирусом, информируют в посольстве РФ в Японии.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправилось из Иокогамы в Японии в двухнедельный круиз с остановками в Кагосиме, Гонконге и Окинаве. Позже был найден один пассажир, заразившийся коронавирусом, в связи с чем 3 февраля судно оставили на рейде в Иокогаме, чтобы проверить всех пассажиров.


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