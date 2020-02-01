Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии оказались зараженными коронавирусом нового типа, информирует министерство здравоохранения Японии.
В ведомстве утверждают, что в общей сложности число заболевших на круизном судне выросло до 174 человек. Коронавирус выявлен у чиновника Минздрава, который проводил осмотр судна, пишет Kyodonews.
Россиян не найдено среди пассажиров лайнера, у которых обнаружено заражение новым коронавирусом, информируют в посольстве РФ в Японии.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправилось из Иокогамы в Японии в двухнедельный круиз с остановками в Кагосиме, Гонконге и Окинаве. Позже был найден один пассажир, заразившийся коронавирусом, в связи с чем 3 февраля судно оставили на рейде в Иокогаме, чтобы проверить всех пассажиров.