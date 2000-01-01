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Во Вьетнаме отложили пробный пуск первой линии метро 12.02 19:14   MIGnews.com

Коронавирус: Вьетнам отложил пробный пуск первой линии метро

Планировавшийся в феврале пробный пуск первой в Ханое и во всем Вьетнаме линии метро отложен из-за коронавируса. Об этом сообщили в среду в министерстве транспорта республики.

Поднятая на эстакаду 13-километровая железная дорога связывает центр города с новыми отдаленными жилыми кварталами, пишет HanoiTimes.

По линии будут курсировать 12 поездов, каждый из которых состоит из четырех вагонов и рассчитан на перевозку до 1,2 тыс. пассажиров.


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