12.02 19:14 MIGnews.com
Коронавирус: Вьетнам отложил пробный пуск первой линии метро
Планировавшийся в феврале пробный пуск первой в Ханое и во всем Вьетнаме линии метро отложен из-за коронавируса. Об этом сообщили в среду в министерстве транспорта республики.
Поднятая на эстакаду 13-километровая железная дорога связывает центр города с новыми отдаленными жилыми кварталами, пишет HanoiTimes
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По линии будут курсировать 12 поездов, каждый из которых состоит из четырех вагонов и рассчитан на перевозку до 1,2 тыс. пассажиров.
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