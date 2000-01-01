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В ФРГ повторно арестовали предполагаемого убийцу Хангошвили 12.02 15:42   MIGnews.com

В ФРГ повторно арестовали предполагаемого убийцу Хангошвили

Федеральная прокуратура ФРГ повторно арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, свидетельствует обнародованное сообщение ведомства.

"Выдан новый ордер на арест российского гражданина Вадима К., он же Вадим С. по подозрению в убийстве Торнике К., имеющего российское и грузинское гражданство, а также в нарушении закона об обороте оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот ордер заменяет выданный 24 августа 2019 года судом в Берлине.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в немецкой столице. Новый ордер позволит сотрудникам Федеральной прокуратуры повторно допросить подозреваемого, которого доставят в Федеральную судебную палату в Карлсруэ.

Дело об убийстве Хангошвили берлинская прокуратура передала Генпрокуратуре в начале декабря. Это происходит только при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверяют возможную причастность государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.


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