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Париж: экоактивисты ворвались в офис гиганта BlackRock | Фото:12.02 09:20   MIGnews.com

Анархистский погром в центре Парижа

Десятки экоактивистов Extinction Rebellion и Fridays For Future взяли штурмом офисное здание американского инвестиционного гиганта BlackRock в центре Парижа.

Представители движений потребовали от правительств и компаний большего вовлечения в борьбу с климатическим кризисом, передает Reuters.

В результате, 13 человек были арестованы во время штурма здания. Протестующим удалось подняться до четвертого этажа, где они устроили погром и оставили на стенах граффити "Я хочу жить" и "Убийцы", а также анархистские символы.

Прежде чем прибыли спецотряды полиции, участникам акции удалось заблокировать входы и выходы.

"Эта компания обладает большим влиянием во многих секторах, и мы пытаемся передать наши требования, мы хотим изменить эту систему капитализма", — сказала участница акции Эмилия.

Активисты обвинили фонд в инвестировании в компании, занимающиеся экологически разрушительной деятельностью. На некоторых граффити критиковались неоднозначные пенсионные реформы во Франции.

Это вторжение стало вторым с начала года в парижских офисах BlackRock. В прошлом месяце десятки бастующих железнодорожников ненадолго заняли подъезд, выкрикивая лозунги и зажигая факелы в знак протеста против плана правительства объединить 42 пенсионные схемы в одну.




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