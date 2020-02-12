12.02 09:20 MIGnews.com

Анархистский погром в центре Парижа

Вчера радикальные эко-активисты и прочие поехавшие разворошили парижский офис инвестфонда BlackRock.



Какого хера происходит, вообще? https://t.co/EBYFcqDmva — месье Николя 🇫🇷 (@lmnprt) February 11, 2020

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Десятки экоактивистов Extinction Rebellion и Fridays For Future взяли штурмом офисное здание американского инвестиционного гиганта BlackRock в центре Парижа.Представители движений потребовали от правительств и компаний большего вовлечения в борьбу с климатическим кризисом, передает Reuters.В результате, 13 человек были арестованы во время штурма здания. Протестующим удалось подняться до четвертого этажа, где они устроили погром и оставили на стенах граффити "Я хочу жить" и "Убийцы", а также анархистские символы.Прежде чем прибыли спецотряды полиции, участникам акции удалось заблокировать входы и выходы."Эта компания обладает большим влиянием во многих секторах, и мы пытаемся передать наши требования, мы хотим изменить эту систему капитализма", — сказала участница акции Эмилия.Активисты обвинили фонд в инвестировании в компании, занимающиеся экологически разрушительной деятельностью. На некоторых граффити критиковались неоднозначные пенсионные реформы во Франции.Это вторжение стало вторым с начала года в парижских офисах BlackRock. В прошлом месяце десятки бастующих железнодорожников ненадолго заняли подъезд, выкрикивая лозунги и зажигая факелы в знак протеста против плана правительства объединить 42 пенсионные схемы в одну.