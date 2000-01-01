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Венесуэла: мужчина держал секс-рабыню 31 год | Фото:12.02 08:27   MIGnews.com

Венесуэла: мужчина держал секс-рабыню 31 год

Венесуэльские прокуроры обвинили мужчину в удержании женщины в сексуальном рабстве в течение 31 года в многоквартирном доме.

Этот случай шокировал жителей города Маракай, передает Reuters.

56-летний Матиас Салазар также был обвинен в психологическом и сексуальном насилии над 49-летней женщиной по имени Морелла.

"Преступник манипулировал и обманул Мореллу, чтобы она покинула свой дом 30 лет назад. Салазар был арестован в Маракае и содержится под стражей", – сказано в заявлении прокуроров.

Мужчина долгие годы жил с другой женщиной и его дочерью в здании через дорогу от того места, где содержалась Морелла. По словам очевидцев, они не заметили ничего необычного, а Салазар всегда был дружелюбным.

Тем временем адвокат мужчины заявил на пресс-конференции, что его клиент невиновен и является жертвой кампании в СМИ.

По словам прокуроров, 24 января Морелла сбежала из жилого дома и обратилась за помощью в филиал государственного агентства по защите прав женщин. Дело было впервые доведено до сведения общественности 5 февраля. Впоследствии Морелла вернулась в квартиру в компании прокуроров.


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