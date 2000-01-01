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Пассажир самолета сжевал свой смартфон 13.02 04:05   MIGnews.com

Пассажир самолета сжевал свой смартфон

44-летний Мэтью Флаэрти поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе рейса он сжевал свой смартфон и сорвал рейс самолета.

Сначала пассажир громко кричал на бортпроводников и угрожал убить их, а потом достал свой мобильный телефон и начал его жевать.

Командир экипажа принял решение сесть в аэропорту шотландского Эдинбурга. Там местные правоохранители сняли с рейса пьяного дебошира и отправили его в полицейский участок.


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