13.02 04:05 MIGnews.com

Пассажир самолета сжевал свой смартфон

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44-летний Мэтью Флаэрти поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения.В процессе рейса он сжевал свой смартфон и сорвал рейс самолета.Сначала пассажир громко кричал на бортпроводников и угрожал убить их, а потом достал свой мобильный телефон и начал его жевать.Командир экипажа принял решение сесть в аэропорту шотландского Эдинбурга. Там местные правоохранители сняли с рейса пьяного дебошира и отправили его в полицейский участок.