13.02 04:05 MIGnews.com
Пассажир самолета сжевал свой смартфон
44-летний Мэтью Флаэрти поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения.
В процессе рейса он сжевал свой смартфон и сорвал рейс самолета.
Сначала пассажир громко кричал на бортпроводников и угрожал убить их, а потом достал свой мобильный телефон и начал его жевать.
Командир экипажа принял решение сесть в аэропорту шотландского Эдинбурга. Там местные правоохранители сняли с рейса пьяного дебошира и отправили его в полицейский участок.
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