12.02 22:04 MIGnews.com

Количество зараженных коронавирусом в Англии возросло

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Британия заявила в среду, 12 февраля, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло до девяти, заявив, что последний пациент заразился вирусом в Китае."Еще один пациент в Англии дал положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти, - сказал Крис Уитти, начальник медицинской службы Англии."Этот вирус был передан из Китая, и пациент теперь переведен в специализированный центр NHS в Ги и Сент-Томас в Лондоне."