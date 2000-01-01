Количество зараженных коронавирусом в Англии возросло
Британия заявила в среду, 12 февраля, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло до девяти, заявив, что последний пациент заразился вирусом в Китае.
"Еще один пациент в Англии дал положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти, - сказал Крис Уитти, начальник медицинской службы Англии.
"Этот вирус был передан из Китая, и пациент теперь переведен в специализированный центр NHS в Ги и Сент-Томас в Лондоне."