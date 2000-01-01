12.02 21:01 MIGnews.com
Ливан обстрелял израильские беспилотники
Ливанские военные обстреляли израильские беспилотники над городом Мейс-эль-Джабаль на юге Ливана, сообщает Jerusalem Post.
Обстрел вынудил беспилотники покинуть этот район, сообщают ливанские новости "Аль-Майадин".
Ранее сообщалось
, что несмотря на переговоры с египетской делегацией в Газе, ХАМАС и "Исламский джихад" продолжают запускать самодельные взрывные устройства в Израиль в среду, 12 февраля.
Несколько взрывных воздушных шаров приземлились на откртых территориях или взорвались в небе над израильскими общинами.
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