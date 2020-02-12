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Дурацкий трюк: израильские дети разбивают головы 12.02 19:54   MIGnews.com

Дурацкий трюк: израильские дети разбивают головы

Израильские СМИ пишут, что до Израиля, посредством социальных сетей, дошла новая опасная дурацкая мода.

Дети и подростки в школах пытаются исполнить трюк “тик-ток”. В нем - три участника. Одни одновременно подпрыгивают и два крайних дают в прыжке подножку тому, кто в центре, с целью лишить его баланса и опрокинуть.

В случае если это удается. последствия могут быть самыми плачевными.

Полторы недели назад таким образом “опрокинули” подростка в одной из иерусалимских школ. Он получил серьезную травму головы и теперь страдает от эпилептических припадок. Он уже был выписан из больницы - но сегодня снова попал в реанимацию.




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