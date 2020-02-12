12.02 19:54 MIGnews.com

Дурацкий трюк: израильские дети разбивают головы

בעקבות תרגיל הטיק טוק: בן 15 אושפז עם חבלת ראש ופרכוסיםhttps://t.co/bIP0NJfYYN pic.twitter.com/SFg4lXr2hv — ynet עדכוני (@ynetalerts) February 12, 2020

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Израильские СМИ пишут, что до Израиля, посредством социальных сетей, дошла новая опасная дурацкая мода.Дети и подростки в школах пытаются исполнить трюк “тик-ток”. В нем - три участника. Одни одновременно подпрыгивают и два крайних дают в прыжке подножку тому, кто в центре, с целью лишить его баланса и опрокинуть.В случае если это удается. последствия могут быть самыми плачевными.Полторы недели назад таким образом “опрокинули” подростка в одной из иерусалимских школ. Он получил серьезную травму головы и теперь страдает от эпилептических припадок. Он уже был выписан из больницы - но сегодня снова попал в реанимацию.