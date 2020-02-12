Дурацкий трюк: израильские дети разбивают головы

Израильские СМИ пишут, что до Израиля, посредством социальных сетей, дошла новая опасная дурацкая мода.
Дети и подростки в школах пытаются исполнить трюк “тик-ток”. В нем - три участника. Одни одновременно подпрыгивают и два крайних дают в прыжке подножку тому, кто в центре, с целью лишить его баланса и опрокинуть.
В случае если это удается. последствия могут быть самыми плачевными.
Полторы недели назад таким образом “опрокинули” подростка в одной из иерусалимских школ. Он получил серьезную травму головы и теперь страдает от эпилептических припадок. Он уже был выписан из больницы - но сегодня снова попал в реанимацию.