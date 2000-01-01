13.02 07:12 MIGnews.com

Британка пыталась открыть дверь самолета во время полета

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Британка пыталась открыть дверь самолета во время рейса со словами: "Я собираюсь убить вас всех". Об этом сообщает SkyNews в среду, 12 февраля. Женщина арестована и приговорена к тюремному заключению.В среду 26-летняя Хлоя Хейнс была приговорена к тюремному заключению в суде Челмсфорда, Великобритания. после инцидента на борту рейса из аэропорта Станстед 22 июня прошлого года.Два истребителя RAF сопровождали рейс авиакомпании Jet2, который направлялся в Даламан, Турция, и обратно в аэропорт Эссекса.Хейнс пытались сдержать пассажиры и бортпроводники самолета. Сообщается, что она "потеряла сознание и не помнила, что на самом деле произошло из-за смеси алкоголя и лекарств".Авиакомпания Jet2 подсчитала, что инцидент обошелся им в 86 тысяч фунтов.