13.02 06:39 MIGnews.com

Убийство инностранца в излюбленном месте отдыха израильтян

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В Таиланде обнаружили мертвого туриста в воде с 8-килограммовым булыжником на шее, сообщает Daily Mail.Тело 50-летнего мужчины нашли во вторник, 12 февраля, в 400 метрах от побережья Паттайи. Сообщается, что был одет в джинсовые шорты, серую футболку и шлепанцы, а рядом находился рюкзак с зарядным устройством для телефона, шейной подушкой и другими вещами.Пока неизвестно погиб ли мужчина от утопления или был убит, а затем сброшен в воду. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, и опубликует детали после судебно-медицинской экспертизы.