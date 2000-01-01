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Таиланд: туриста нашли мертвым с огромным булыжником на шее | Фото:13.02 06:39   MIGnews.com

Убийство инностранца в излюбленном месте отдыха израильтян

В Таиланде обнаружили мертвого туриста в воде с 8-килограммовым булыжником на шее, сообщает Daily Mail.

Тело 50-летнего мужчины нашли во вторник, 12 февраля, в 400 метрах от побережья Паттайи. Сообщается, что был одет в джинсовые шорты, серую футболку и шлепанцы, а рядом находился рюкзак с зарядным устройством для телефона, шейной подушкой и другими вещами.

Пока неизвестно погиб ли мужчина от утопления или был убит, а затем сброшен в воду. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, и опубликует детали после судебно-медицинской экспертизы.


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