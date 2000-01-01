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12.02 16:41   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: Израиль обратился к японским властям

В среду, 12 февраля, МИД Израиля связался с японскими властями, чтобы вызволить израильских граждан из карантина на круизном судне, где обнаружили коронавирус.

МИД предложил японским властям рассмотреть другие варианты изоляции 15 израильтян на корабле.

Между тем, посольство Израиля в Японии предоставило медикаменты и кошерную еду израильтянам, которые находятся на корабле, с помощью японских властей.

Министерство иностранных дел также изучает вопрос о том, как помочь гражданам вернуться в Израиль после завершения периода изоляции, в том числе подготовить письмо для японских властей.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что "мы приложим все усилия, чтобы вернуть израильтян, которые находятся на "корабле с коронавирусом", с учетом условий, необходимых для защиты населения".

У побережья Японии заперты 3700 пассажиров и членов экипажа на круизном лайнере. У 135 из них обнаружен коронавирус.


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