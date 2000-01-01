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Иран пригрозил стереть Тель-Авив с лица земли | Фото:12.02 21:22   MIGnews.com

Иран пригрозил стереть Тель-Авив с лица земли

Иранские ракеты сравнять Тель-Ави с землей, если Соединенные Штаты Америки нападут на Тегеран.

Такое заявление сделал пресс-секретарь правительственного Совета Ирана и бывший главнокомандующий "Корпусом стражей исламской революции" Мохсен Резаи.

"Режиму аятолл не хватает только предлога для уничтожения Тель-Авива, потому что Израиль сыграл свою роль в ликвидации командующего "Аль-Кудс" генерала Кассема Сулеймани", – сказал он.

По словам Резаи, Тегеран обладает точной информацией об американской деятельности в Ираке и странах Персидского залива.

"Все американские базы и авианосцы находятся "под колпаком" военной разведки Ирана", – добавил он.

Резаи также раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что "сделка века" нацелена на конец "палестинскому вопросу", захват сектора Газа и разоружение ХАМАСа.


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