Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Просроченные лекарства в Рамбам: полиция вмешалась в скандал | Фото:12.02 17:06   MIGnews.com

Просроченные лекарства в Рамбам: полиция вмешалась в скандал

Полиция вмешалась в скандал с просроченными лекарствами для онкобольных в больнице "Рамбам".

Это произошло после того, как семьи пациентов, проходивших лечение, потребовали начать проверку, а также было подано несколько исков против медучреждения, передает Ynet.

Проверку будут вести сотрудники Прибрежного полицейского округа. Во время подачи жалобы был подан список сотрудников и руководства больницы, которые могут быть причастны к скандалу.

Уточняется, что никто из сотрудников "Рамбам" до сих пор не был вызван для дачи показаний.

Напомним, что журналисты "Едиот ахронот" в ходе расследования выяснили, что в течение полутора лет, с 2016 по 2017 год онкобольные, проходившие курс химиотерапии в хайфской больнице, получали просроченные лекарства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
Тель-Авив: на скутере разбился 14-летний подросток
18:15
Иран: Израиль исчезнет с карты Ближнего Востока
18:14
Реакция политиков на публикацию "черного списка" ООН
17:42
Египет не повлиял: из Газы продолжается запуск взрывчатки
17:26
Лазерная система уничтожения БПЛА успешно прошла испытания
16:47
Японец признан старейшим жителем Земли
16:44
Эрдоган пригрозил сбивать самолеты в Сирии
16:41
Лайнер коронавируса: Израиль обратился к японским властям
16:06
В Израиле стало больше гомофобов
16:01
Turkish Airlines запускает бюджетные авиалинии в Израиле
15:42
В ФРГ повторно арестовали предполагаемого убийцу Хангошвили
15:35
Египет против отношений ХАМАСа с Ираном
15:14
Ганц: обвиняемый не может быть премьером
15:10
Коронавирус в ФРГ: 16 случаев заражения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus