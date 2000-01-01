Просроченные лекарства в Рамбам: полиция вмешалась в скандал
Полиция вмешалась в скандал с просроченными лекарствами для онкобольных в больнице "Рамбам".
Это произошло после того, как семьи пациентов, проходивших лечение, потребовали начать проверку, а также было подано несколько исков против медучреждения, передает Ynet.
Проверку будут вести сотрудники Прибрежного полицейского округа. Во время подачи жалобы был подан список сотрудников и руководства больницы, которые могут быть причастны к скандалу.
Уточняется, что никто из сотрудников "Рамбам" до сих пор не был вызван для дачи показаний.
Напомним, что журналисты "Едиот ахронот" в ходе расследования выяснили, что в течение полутора лет, с 2016 по 2017 год онкобольные, проходившие курс химиотерапии в хайфской больнице, получали просроченные лекарства.