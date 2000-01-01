12.02 16:44 MIGnews.com

Эрдоган пригрозил сбивать самолеты в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска в условиях угрозы будут действовать в Идлибе без оглядки на Сочинские соглашения.С такими словами он выступил перед активистами Партии справедливости и развития, передает Yeni Safak.В частности, турецкий лидер отметил, что в результате обстрелов со стороны сирийского режима армия потеряла 14 военных, еще 45 – получили ранения."Там, где пролилась кровь наших солдат, никто не будет чувствовать себя в безопасности. Мы не намерены больше терпеть провокации, фанатизм и продажность. Самолеты, атакующие жилые кварталы в Идлибе, больше не будут обладать привычной для них свободой действий", – подчеркнул он.Президент Турции сообщил, что войска до конца февраля должны оттеснить подразделения сил Башара Асада за линию наблюдательных пунктов, развернутых в Идлибе.