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Эрдоган пригрозил сбивать самолеты в Сирии | Фото:12.02 16:44   MIGnews.com

Эрдоган пригрозил сбивать самолеты в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска в условиях угрозы будут действовать в Идлибе без оглядки на Сочинские соглашения.

С такими словами он выступил перед активистами Партии справедливости и развития, передает Yeni Safak.

В частности, турецкий лидер отметил, что в результате обстрелов со стороны сирийского режима армия потеряла 14 военных, еще 45 – получили ранения.

"Там, где пролилась кровь наших солдат, никто не будет чувствовать себя в безопасности. Мы не намерены больше терпеть провокации, фанатизм и продажность. Самолеты, атакующие жилые кварталы в Идлибе, больше не будут обладать привычной для них свободой действий", – подчеркнул он.

Президент Турции сообщил, что войска до конца февраля должны оттеснить подразделения сил Башара Асада за линию наблюдательных пунктов, развернутых в Идлибе.


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