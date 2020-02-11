13.02 08:45 MIGnews.com
Новый тип коронавируса получил официальное название
Стало известно, как будут называть новый тип коронавируса из Китая. Как сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, теперь он именуется Covid-2019.
По его словам, официальное название требуется для того, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут оказаться "неточными или стигматизирующими".
На пресс-конференции в Женеве он несколько раз медленно повторил название смертельного вируса, пишет NPR
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Между тем первая вакцина против Covid-19 может быть готова уже через 18 месяцев, добавил он.
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