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Новый тип коронавируса получил официальное название 13.02 08:45   MIGnews.com

Новый тип коронавируса получил официальное название

Стало известно, как будут называть новый тип коронавируса из Китая. Как сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, теперь он именуется Covid-2019.

По его словам, официальное название требуется для того, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут оказаться "неточными или стигматизирующими".

На пресс-конференции в Женеве он несколько раз медленно повторил название смертельного вируса, пишет NPR.

Между тем первая вакцина против Covid-19 может быть готова уже через 18 месяцев, добавил он.


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