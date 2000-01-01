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Воспитательница издевалась над детьми в Бней-Браке 12.02 10:06   MIGnews.com

Воспитательница издевалась над детьми в Бней-Браке

Израильские СМИ сообщают о новом случае издевательства над маленькими детьми в детском саду.

Воспитательница частного детского сада в Бней Браке избила двухлетнего младенца, когда тот не засыпал во время дневного сна.

Отец младенца увидел то, что произошло, просматривая запись камер безопасности, и подал жалобу в полицию.

Воспитательницу задержали и допросили. После этого ее отпустили под домашний арест. Ей запрещено приближаться к детскому саду.


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