12.02 10:06 MIGnews.com

Воспитательница издевалась над детьми в Бней-Браке

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Израильские СМИ сообщают о новом случае издевательства над маленькими детьми в детском саду.Воспитательница частного детского сада в Бней Браке избила двухлетнего младенца, когда тот не засыпал во время дневного сна.Отец младенца увидел то, что произошло, просматривая запись камер безопасности, и подал жалобу в полицию.Воспитательницу задержали и допросили. После этого ее отпустили под домашний арест. Ей запрещено приближаться к детскому саду.