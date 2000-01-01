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В Боливии в первый день карнавала погибли более 20 человек | Фото:12.02 10:07   MIGnews.com

В Боливии в первый день карнавала погибли более 20 человек

В Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро из-за взрыва погиб 21 человек, более 70 получили ранения.

Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает "Би-би-си" со ссылкой на командующего национальной полицией страны Фаустино Мендоса.

"У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых", - отетил глава национальной полиции.


Издание уточняет, около маршрута шествия участников карнавала взорвался баллон с газом, принадлежавший уличному торговцу. По предварительной информации, горячее масло разгерметизировало шланг газового баллона. В результате ударная волна распространилась на не менее чем на 45 метров.

В результате происшествия погибли 8 человек, еще 47 получили ранения. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, причем в одном из них люди также ехали в Оруро из столицы Ла-Паса, передает издание.


Президент Эво Моралес написал в Twitter, что он "обеспокоен известием о гибели людей из-за взрыва".

Местные СМИ сообщили, что инцидент был случайным.

Карнавал в Оруро проводят уже более двух столетий, он является объектом культурного наследия Организации Объединенных Наций.
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