В Боливии в первый день карнавала погибли более 20 человек
В Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро из-за взрыва погиб 21 человек, более 70 получили ранения.
Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает "Би-би-си" со ссылкой на командующего национальной полицией страны Фаустино Мендоса.
"У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых", - отетил глава национальной полиции.
Издание уточняет, около маршрута шествия участников карнавала взорвался баллон с газом, принадлежавший уличному торговцу. По предварительной информации, горячее масло разгерметизировало шланг газового баллона. В результате ударная волна распространилась на не менее чем на 45 метров.
В результате происшествия погибли 8 человек, еще 47 получили ранения. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, причем в одном из них люди также ехали в Оруро из столицы Ла-Паса, передает издание.