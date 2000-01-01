12.02 10:07 MIGnews.com

В Боливии в первый день карнавала погибли более 20 человек

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В Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро из-за взрыва погиб 21 человек, более 70 получили ранения.Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает "Би-би-си" со ссылкой на командующего национальной полицией страны Фаустино Мендоса."У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых", - отетил глава национальной полиции.Издание уточняет, около маршрута шествия участников карнавала взорвался баллон с газом, принадлежавший уличному торговцу. По предварительной информации, горячее масло разгерметизировало шланг газового баллона. В результате ударная волна распространилась на не менее чем на 45 метров.В результате происшествия погибли 8 человек, еще 47 получили ранения. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, причем в одном из них люди также ехали в Оруро из столицы Ла-Паса, передает издание.Президент Эво Моралес написал в Twitter, что он "обеспокоен известием о гибели людей из-за взрыва".Местные СМИ сообщили, что инцидент был случайным.Карнавал в Оруро проводят уже более двух столетий, он является объектом культурного наследия Организации Объединенных Наций.