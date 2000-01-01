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Власти Саратовской области выплатят семьям жертв по миллиону | Фото: Thinkstock12.02 09:04   MIGnews.com

Власти Саратовской области выплатят семьям жертв по миллиону

Власти Саратовской области готовы выплатить родственникам жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей. Такая информация появилась в местных СМИ в понедельник, 12 февраля, на следующий день после трагедии.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из "Домодедово". Причиной происшествия стал отказ и последующий взрыв двигателя. В результате крушения погибли все пассажиры - 65 человек, а также экипаж самолёта - ещё 6 человек.

"Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по одному миллиону рублей", - сообщила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова. Она также рассказала о том, что семьям всех погибших была оказана психологическая помощь.

"В авиакатастрофе погибли четыре жителя Саратовской области из числа членов экипажа. По поручению губернатора семьи погибших посетили медицинские работники и психологи, которые оказали родственникам необходимую поддержку", — отметила Попова.
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