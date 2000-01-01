12.02 06:34 MIGnews.com

Штурман F-16: сила взрыва ракеты чуть не убила нас

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Штурман истребителя ВВС ЦАХАЛа F-16, сбитого ракетой земля-воздух после выполнения миссии над Сирией рассказал второму каналу израильского ТВ о произошедшем.Пилот сказал: “Мы услышали взрыв и поняли - в нас попали. Это очень неприятное чувство, потеря контроля. Это не долгий процесс, и времени нет. Несколько секунд. Мы знали, что мы обязаны покинуть самолет, потому что мы были ранены, самолет поражен и перестал функционировать”.Пилот продолжил: ракета взорвалась на некотором расстоянии от самолета, и шрапнель причинила ему достаточно ущерба… Нам повезло, сила взрыва была такова, что чуть не убила нас”.Генерал-майор ВВС , командующий учебного крыла ВВС ЦАХАЛа Амнон Дар заявил, что пилоты приняли верное решение: “В тот момент, когда самолет стал неуправляемым, они решили катапультироваться. Это было правильное решение”.Расследование инцидента продолжается. ВВС изучает вероятность того, что экипаж был сосредоточен на выполнении миссии в Сирии и пропустил предупреждение о том, что на самолете “замкнулись” сирийские ракеты.