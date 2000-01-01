Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Штурман F-16: сила взрыва ракеты чуть не убила нас 12.02 06:34   MIGnews.com

Штурман F-16: сила взрыва ракеты чуть не убила нас

Штурман истребителя ВВС ЦАХАЛа F-16, сбитого ракетой земля-воздух после выполнения миссии над Сирией рассказал второму каналу израильского ТВ о произошедшем.

Пилот сказал: “Мы услышали взрыв и поняли - в нас попали. Это очень неприятное чувство, потеря контроля. Это не долгий процесс, и времени нет. Несколько секунд. Мы знали, что мы обязаны покинуть самолет, потому что мы были ранены, самолет поражен и перестал функционировать”.

Пилот продолжил: ракета взорвалась на некотором расстоянии от самолета, и шрапнель причинила ему достаточно ущерба… Нам повезло, сила взрыва была такова, что чуть не убила нас”.

Генерал-майор ВВС , командующий учебного крыла ВВС ЦАХАЛа Амнон Дар заявил, что пилоты приняли верное решение: “В тот момент, когда самолет стал неуправляемым, они решили катапультироваться. Это было правильное решение”.

Расследование инцидента продолжается. ВВС изучает вероятность того, что экипаж был сосредоточен на выполнении миссии в Сирии и пропустил предупреждение о том, что на самолете “замкнулись” сирийские ракеты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:42
В квартале Флорентин арестованы 26 драгдилеров  
09:37
Одед Форер требует осудить арабского депутата
09:21
Иран: ХАМАС должен открыть второй фронт
09:04
Власти Саратовской области выплатят семьям жертв по миллиону
08:53
Трамп считает, что Обама для Израиля был полным кошмаром
07:56
F-16 упал на землю помощника Зуаби, и он хочет компенсации
07:20
В Израиле отменят обязательное наличие прав в машине
07:16
Решено отложить голосование по Закону о суверенитете
06:27
Польский чиновник обвинил евреев в пособничестве нацистам
05:42
Лицо царицы Нефертити восстановили с помощью 3D
04:31
В музее мадам Тюссо появился восковой Том Харди
03:28
В Финляндии открывают остров для феминисток
02:18
Финны создали клавиатуру для феминисток
00:23
Японка показала фото, где весит меньше 17 килограммов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus