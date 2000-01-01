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Спецслужбы Ирака сообщили, что лидер ИГ находится при смерти 12.02 21:27   MIGnews.com

Спецслужбы Ирака сообщили, что лидер ИГ находится при смерти

В МВД Ирака сообщили, что главарь "Исламского государства" (ИГ) находится при смерти в одном из полевых госпиталей террористов на северо-востоке Сирии, передает телеканал Sky News Arabia.

По словам диктора Управления разведки и борьбы с наркотиками иракского МВД Абу Али аль-Басри, Абу Бакр аль-Багдади доставили в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира.

"(Лидер экстремисткой группировки) находится при смерти, у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться", - уточнил он, отметив, что главарь ИГ "доживает свои последние дни".

Исламистское бандформирование под начало аль-Багдади оккупировало часть территорий Ирака летом 2014 года. Позднее они расширили свое владение, захватив Мосул – второй по величине город страны. С оккупацией Мосула, руководство Исламского государства объявляет его столицей, так называемого халифата. Однако уже 2015 году правительственные войска Ирака при поддержке международной коалиции возглавляемой США начали теснить боевиков их захваченных районов. Спустя два года, в декабре 2017 года, премьер-министр страны Хейдар аль-Абади объявил о победе над ИГ и полном освобождении иракской территории от рук террористов.
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