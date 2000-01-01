12.02 20:23 MIGnews.com

В Китае обломки ракеты-носителя упали на жилые дома

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Китае обломки запущенной ракеты в космос упали на жилые дома. Об этом сообщает телеканал CGTN.Сообщается, что запуск производился с космодрома в провинции Сычуань. На борту ракеты-носителя находились два спутника навигационной системы Bedou-3 (местного аналога GPS). Они были успешно выведены на орбиту земли, однако обломки ускорителей ракеты упали в районе жилой застройки. В результате падения произошел пожар. При возгорании начал выделятся ядовитый оранжевый дым.Местные жители были вынуждены бросать свои дома и спешно бежать.О пострадавших пока не сообщается.Это был 267 полет ракеты-носителя семейства Чанчжэн в космос.