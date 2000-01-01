12.02 20:11 MIGnews.com

Кейптаун готовится к "нулевому дню"

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По словам властей Кейптауна, вскоре город полностью опустошит запасы воды. Исходя из последних расчетов (по состоянию на 6 февраля 2018 года), так называемый "Day Zero" состоится 11 мая 2018 года.Вследствие сильной засухи и роста численности населения уровень воды в водохранилище составляет лишь 13% от нормы.Аэроснимки демонстрируют, что уровень воды в водохранилище Кейптауна резко снижается, в то время как город готовится к "нулевому дню", когда будут перекрыты все краны, поставляющие воду.Поскольку водохранилища пресной воды в Кейптауне практически сухие, местные жители начинают запасать воду в кувшинах и баках. Те, кто может себе это позволить, - строят полузасохшие тухлые колодцы, чтобы собрать хотя бы капли мутной и грязной воды, а некоторые отели инвестируют в дорогие опреснительные установки, чтобы превратить морскую воду в питьевую.Отметим ,что сильнейшая засуха в ЮАР длится три года.