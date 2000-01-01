Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Кейптаун готовится к `нулевому дню` | Фото: Thinkstock12.02 20:11   MIGnews.com

Кейптаун готовится к "нулевому дню"

По словам властей Кейптауна, вскоре город полностью опустошит запасы воды. Исходя из последних расчетов (по состоянию на 6 февраля 2018 года), так называемый "Day Zero" состоится 11 мая 2018 года.

Вследствие сильной засухи и роста численности населения уровень воды в водохранилище составляет лишь 13% от нормы.

Аэроснимки демонстрируют, что уровень воды в водохранилище Кейптауна резко снижается, в то время как город готовится к "нулевому дню", когда будут перекрыты все краны, поставляющие воду.

Поскольку водохранилища пресной воды в Кейптауне практически сухие, местные жители начинают запасать воду в кувшинах и баках. Те, кто может себе это позволить, - строят полузасохшие тухлые колодцы, чтобы собрать хотя бы капли мутной и грязной воды, а некоторые отели инвестируют в дорогие опреснительные установки, чтобы превратить морскую воду в питьевую.

Отметим ,что сильнейшая засуха в ЮАР длится три года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:17
Террориста с ножом задержали в Хевроне
08:05
Ави Габай опечален ложью Нетаниягу
07:33
"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине  
07:11
Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа
07:04
Хизбалла вынудила душевнобольного перейти границу Израиля
06:33
В США считают, что Россия осложняет борьбу с ИГ
04:46
В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками
03:35
В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"
02:18
Звёзды сериала "Секс в большом городе" устроили скандал
01:24
ВИДЕО: Мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов  
00:38
США: учительницу уволили за однополый брак
23:59
Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company
22:25
В Китае адаптируют религию к социализму
21:50
Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus