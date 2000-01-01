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Фото: МЧС России 12.02 21:26   MIGnews.com

В районе падения Ан-148 нашли 1400 фрагментов тел погибших

В районе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье нашли свыше 1400 фрагментов тел погибших пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник из оперативного штаба, развернутого на месте ЧС.

"Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших", - приводи агентство слова представителя штаба.

В ТАСС отмечают, что поисковые работы на месте крушения продолжаются. В них задействованы более 1000 спасателей и свыше 200 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
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