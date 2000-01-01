12.02 18:09 MIGnews.com

Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Великобритания пригрозила прекратить финансирование благотворительной организации Oxfam из-за разразившегося секс-скандала, заявила министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники благотворительного объединения устраивали вечеринки с проститутками в Чаде и на Гаити.В прессе утверждают, что в 2006 году сотрудники Oxfam устраивали вечеринки с участием проституток в Чаде в 2006 году и на Гаити после землетрясения в 2010 году.Тогда женщины легкого поведения приглашались в дома, которые организация снимала для своих работников.На арендованную виллу приглашались, в том числе, и несовершеннолетние девочки-гаитянки.В Oxfam подтвердили сообщения, однако заявили, что средства использовались не из фонда организации."То, что произошло тогда, уже не может произойти сегодня. Мы предприняли необходимые меры. Но нам надо сделать еще больше. Я заявляю, что руководство организации полно решимости улучшить систему контроля, чтобы подобные вещи больше никогда не повторились", - отметила глава организации Уинни Бьяньима.Председатель совета доверительных управляющих Oxfam Кэролайн Томсон пообещала провести масштабное расследование по всем обвинениям.