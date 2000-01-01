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Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити 12.02 18:09   MIGnews.com

Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити

Великобритания пригрозила прекратить финансирование благотворительной организации Oxfam из-за разразившегося секс-скандала, заявила министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники благотворительного объединения устраивали вечеринки с проститутками в Чаде и на Гаити.

В прессе утверждают, что в 2006 году сотрудники Oxfam устраивали вечеринки с участием проституток в Чаде в 2006 году и на Гаити после землетрясения в 2010 году.

Тогда женщины легкого поведения приглашались в дома, которые организация снимала для своих работников.

На арендованную виллу приглашались, в том числе, и несовершеннолетние девочки-гаитянки.

В Oxfam подтвердили сообщения, однако заявили, что средства использовались не из фонда организации.

"То, что произошло тогда, уже не может произойти сегодня. Мы предприняли необходимые меры. Но нам надо сделать еще больше. Я заявляю, что руководство организации полно решимости улучшить систему контроля, чтобы подобные вещи больше никогда не повторились", - отметила глава организации Уинни Бьяньима.

Председатель совета доверительных управляющих Oxfam Кэролайн Томсон пообещала провести масштабное расследование по всем обвинениям.
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