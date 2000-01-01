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Офицера судят за нападение на харедим 12.02 17:40   MIGnews.com

Офицера судят за нападение на харедим

Майору полиции Иерусалима Идо Кациру предъявили обвинение в применении насилия в отношении харедим, участвовавших в массовых демонстрациях. Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, вынес вердикт в воскресенье, 11 февраля.

Об этом сообщает интернет-издание Ynet.

Согласно обвинительному заключению, в одном случае офицер наносил удары ногой демонстрантам, лежавшим на мостовой, а в другом – насильно оттащил участника акции протеста в темный закоулок и избил.

Первый инцидент произошел в январе прошлого года, когда харедим блокировали улицы. Полицейским было поручено восстановить порядок и обеспечить условия для движения транспорта. При разгоне демонстрантов, один из участников крикнул сотруднику полиции: "Негритос, убирайся домой!"

Майор Кацир услышав эти слова, выхватил человека из толпы, который по его мнению оскорбил сотрудника полиции, оттащил в сторону и ударил. Участник акции снял очки, ожидая следующего удара. Офицер нанес ему еще один удар, после чего отпустил, сказав: "Ты все понял?"

Второй случай произошел в сентябре 2017 года. Харедим вновь блокировали движение улицы, в знак протеста против ареста студента йешивы, который уклонился от призыва в ЦАХАЛ. В ходе сопротивлений с демонстрантами многие полицейские, в том числе и Кацир, получили травмы.

Офицеру вменяется в вину то, что он ударил ногой человека, лежавшего на мостовой.
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