12.02 15:07 MIGnews.com

В районе крушения Ан-148 обнаружено более 400 фрагментов тел

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В МЧС России сообщили о том, что в ходе поисковой операции на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья было обнаружено более 400 фрагментов тел жертв трагедии."В зоне выполнения поисковых работ обнаружено более 400 фрагментов тел погибших. На данный момент обследовано 12 га площади", - цитирует заявление источника из МЧС информационное агентство ТАСС.Сообщается также, что поисковая операция продолжается на месте крушения до настоящего момента, и продлится ещё, по всей вероятности, несколько дней.Кроме того, согласно предоставленной информации, на месте крушения было также обнаружено более 300 обломков лайнера."В ходе проведения поисковых работ на месте авиакатастрофы обнаружено свыше 300 обломков самолета", - также сообщил собеседник агентства.Известно, что в проведении поисковой операции задействовано около 1100 человек и свыше 200 единиц техники, в том числе девять беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов.