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В Польше призвали избегать высказываний об антисемитизме | Фото:12.02 14:48   MIGnews.com

В Польше призвали избегать высказываний об антисемитизме

Премьер-министр Польши Матууш Моравецкий публично призвал своих сограждан воздержаться от проявлений антисемитизма, включая публичные высказывания, оскорбительные для еврейского народа.

Об этом высокопоставленный политик заявил заявил на встрече с жителями Холма в Люблинском воеводстве, передает в понедельник, 12 февраля "Польское радио".

"Я хотел бы пригласить всех приложить усилия к позитивному мышлению, ведь история польско-еврейских отношений за последние тысячу лет была уникальной и позитивной, объяснять это, избегать антисемитских высказываний, поскольку они являются водой на мельницу наших врагов, наших противников", - отметил политик.

По словам премьера, поляки и евреи почти тысячу лет существовали на одной земле, и это свидетельство хороших отношений между народами.

"Польша была лучшим местом в мире для жизни еврейской общины",- подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в Израиле протестуют против польского закона об Институте национальной памяти, который могут признать отрицанием Холокоста. Позднее Варшава заявила, что готова к диалогу с Израилем и США по поводу этого документа.
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