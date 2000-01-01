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Аэропорт `Лондон-Сити` закрыли из-за обнаруженной бомбы | Фото:12.02 14:08   MIGnews.com

Аэропорт "Лондон-Сити" закрыли из-за обнаруженной бомбы

Аэропорт британской столицы "Лондон-Сити" закрыли после того, как в Темзе обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает The Independent со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"Бомбу нашли в ходе проведения работ в Темзе возле единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

В настоящее время саперы британского королевского флота разминируют бомбу, все рейсы в "Лондон-Сити" отложены на неопределенный срок, пишет газета.

Пассажирам предложено обратиться к перевозчикам, чтобы обменять билеты или получить дополнительную информацию. По данным представителей аэропорта, закрытие терминала затронет до 16 тысяч пассажиров.

"Аэропорт полностью сотрудничает с полицией и королевским флотом и прилагает все усилия, чтобы безопасно удалить устройство и разрешить ситуацию как можно быстрее", - заявил генеральный директор Лондон-Сити Роберт Синклер.
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