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Вандалы атаковали синагогу в Барселоне | Фото:12.02 14:28   MIGnews.com

Вандалы атаковали синагогу в Барселоне

В испанской Барселоне стены синагоги расписали антисемитскими графити.

Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает Arutz Sheva.

На одной из стен вандалы написали фразу "Свиньи, убирайтесь из страны", передает издание.

Отметим, что здание синагоги в данное время в большей степени является культурным центром и музеем. Еврейская община проводит там свои мероприятия, а для каждодневной молитвы не использует.

Издание уточняет, что слово "свиньи" вандалы написали на английском, а фразу "Убирайтесь из нашей страны" на каталонском языках.

Газета пишет, что по распоряжению одного из заместителей мэра граффити было незамедлительно закрашено.

В мэрии города также потребовали от полиции начать расследование, разыскать и привлечь к ответственности тех, кто написал антисемитское высказывание.

По словам заместителя мэра Барселоны Херардо Писарелло, город гордится своей уникальностью и многогранностью, а поэтому местные власти не будут спокойно относиться к каким-либо проявлениям нетерпимости.
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