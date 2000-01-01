12.02 14:28 MIGnews.com

Вандалы атаковали синагогу в Барселоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В испанской Барселоне стены синагоги расписали антисемитскими графити.Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает Arutz Sheva.На одной из стен вандалы написали фразу "Свиньи, убирайтесь из страны", передает издание.Отметим, что здание синагоги в данное время в большей степени является культурным центром и музеем. Еврейская община проводит там свои мероприятия, а для каждодневной молитвы не использует.Издание уточняет, что слово "свиньи" вандалы написали на английском, а фразу "Убирайтесь из нашей страны" на каталонском языках.Газета пишет, что по распоряжению одного из заместителей мэра граффити было незамедлительно закрашено.В мэрии города также потребовали от полиции начать расследование, разыскать и привлечь к ответственности тех, кто написал антисемитское высказывание.По словам заместителя мэра Барселоны Херардо Писарелло, город гордится своей уникальностью и многогранностью, а поэтому местные власти не будут спокойно относиться к каким-либо проявлениям нетерпимости.