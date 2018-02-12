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Возмездие: за доли секунды уничтожены десятки целей в Сирии 12.02 12:43   MIGnews.com

Возмездие: за доли секунды уничтожены десятки целей в Сирии

В израильской прессе публикуется информации о целях, пораженных в результате серии ударов ВВС ЦАХАЛа по сирийским военным объектам утром 10 февраля.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль “нанес сильный удар по вооруженным силам Ирана в Сирии”. Он добавил: "Вчера мы нанесли тяжелые удары по силам Ирана и Сирии. Мы совершенно ясно дали всем понять, что наш модус операнди не изменился ни на йоту"Мы продолжим наносить удары в ответ на каждую попытку атаковать нас. Такой наша стратегия была, такой наша стратегия и останется".

Газета Гаарец, со ссылкой на высокопоставленного офицера ВВС сообщает, что выведено из строя до 50% всей системы противовоздушной обороны Сирии.

Газета Едиот Ахронот пишет, что в результате израильских бомбардировок только на одной базе - Т4 -разрушены 54 сирийских взлетно-посадочных полосы.

Нанесены удары по четырем иранским базам в Сирии. Первый был нанесен по базе ВВС Сирии Мезза в Дамаске. На ней размещены советники корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем последовал удар по базе Т4 в Хомсе, в 60 км к востоку от Пальмиры. Это - крупнейшая авиабаз в Сирии. На ней также размещены силы корпуса стражей исламской революции. Контрольная вышка на базе взорвана. 54 взлетно-посадочных полосы выведены из строя. По сообщениям сирийской оппозиции, сирийские ВВС практически не совершали вылетов после израильских атак.

Далее удар был нанесен по иранским складам на базе аль-Кисва, и по военной базе Тель Абу Талаб, к югу от Дамаска, которая также используется иранскими военными.

Также были нанесены удары по сирийским целям - по базе аль-Кисва, по военной базе в а-Димас, в северо-восточной части провинции Дамаск, и по военной базе Мадайя.

Среди сирийских целей также была база 16-й дивизии в горах Каламун. На ней размещены батареи ПВО, база сирийской Республиканской Гвардии к югу от Дамаска, военные склады на базе 156-й дивизии в Дераа, базы 79-й и 89-й дивизий в Дараа, близ границы с Иорданией и Сирией, и по базе 175-й дивизии в Изра.

Израильские самолеты атаковали перечисленные цели двумя формациями по 4 истребителя в каждой. Одно звено, атаковавшее базу T4, подверглось массированному ракетному обстрелу сирийских ПВО. Ведущему звена, немедленно ушедшему вниз и выполнившему маневр уклонения, удалось избежать удара. В то же время, второй самолет , по пока неустановленным причинам, остался на большой высоте, и рядом с ним взорвалась ракет. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Сирийская ПВО нашла слабое место в паттерне израильских ударов".

Штурман истребителя ВВС ЦАХАЛа F-16, сбитого ракетой земля-воздух после выполнения миссии над Сирией рассказал второму каналу израильского ТВ о произошедшем.

Пилот сказал: “Мы услышали взрыв и поняли - в нас попали. Это очень неприятное чувство, потеря контроля. Это не долгий процесс, и времени нет. Несколько секунд. Мы знали, что мы обязаны покинуть самолет, потому что мы были ранены, самолет поражен и перестал функционировать”.

Пилот продолжил: ракета взорвалась на некотором расстоянии от самолета, и шрапнель причинила ему достаточно ущерба… Нам повезло, сила взрыва была такова, что чуть не убила нас”.
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