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`Саратовские авиалинии` приостановили эксплуатацию Ан-148 12.02 12:49   MIGnews.com

"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148

На фоне трагедии, которая произошла накануне, в воскресенье, 11 февраля, когда самолёт "Саратовских авиалиний" Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье, авиакомпания временно приостановила эксплуатацию самолётов этой модели. Данная информация появилась в понедельник, 12 февраля со ссылкой на пресс-службу авиа-перевозчика.

Стоит отметить, что в пресс-службе заверили, что перед вылетом самолёта была проведена необходимая проверка на исправность лайнера, в ходе которой никаких отклонений обнаружено не было.

Ранее, в воскресенье, 12 февраля, самолёт Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа - 71 человек. Трагедия произошла спустя четыре минуты после вылета самолёта из Демодедово. ВластиСаратовской области предоставили семьям пострадавших необходимую психологическую помощь, а также обещают выдать компенсацию в размере одного миллиона рублей.
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