На месте крушения Ан-148 обнаружен чёрный ящик

На месте крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружили второй черный ящик. Данная информация была предоставлена СМИ в понедельник, 12 февраля, представителем оперативного штаба на месте ЧС.
Накануне, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта из Домодедово, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Ранее сообщалось о том, что власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят родственникам погибших по миллиону рублей. Кроме того, семьям погибших в Саратовской области была предоставлена психологическая помощь.
Ночь с воскресенья на понедельник поисково-спасательная операция была завершена. На данный момент район крушения обследуют девять беспилотных аппаратов. Также на месте трагедии ведут работу следователи и эксперты.