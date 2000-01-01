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Командующий ВВС ЦАХАЛа навестил пострадавшего пилота | Фото:12.02 11:48   MIGnews.com

Командующий ВВС ЦАХАЛа навестил пострадавшего пилота

Командующий военно-воздушными силами Израиля, генерал-майор Амикам Норкин посетил в хайфской больнице "Рамбам" пилота, разбившегося F-16.

Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает The Times of Israel.

Командующий отметил, что летчик принял правильное решение катапультироваться и тем самым спас не только свою жизнь, но и жизнь штурмана.

Издание отмечает, что в настоящее время штурман, получивший легкие травмы, уже выписан из больницы. Состояние пилота, получившего тяжелые ранения и травмы, средней тяжести – угрозы его жизни нет.

Напомним, самолет F-16i "Суфа" разбился утром в субботу, 10 февраля, около кибуца Хардуф в Изреэльской долине. Двое летчиков успели катапультироваться.

Один из них получил легкие травмы, и в воскресенье, 11 февраля, был выписан из больницы.

Второй летчик поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На следующий день он пришел в сознание и был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.
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