12.02 11:48 MIGnews.com

Командующий ВВС ЦАХАЛа навестил пострадавшего пилота

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Командующий военно-воздушными силами Израиля, генерал-майор Амикам Норкин посетил в хайфской больнице "Рамбам" пилота, разбившегося F-16.Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает The Times of Israel.Командующий отметил, что летчик принял правильное решение катапультироваться и тем самым спас не только свою жизнь, но и жизнь штурмана.Издание отмечает, что в настоящее время штурман, получивший легкие травмы, уже выписан из больницы. Состояние пилота, получившего тяжелые ранения и травмы, средней тяжести – угрозы его жизни нет.Напомним, самолет F-16i "Суфа" разбился утром в субботу, 10 февраля, около кибуца Хардуф в Изреэльской долине. Двое летчиков успели катапультироваться.Один из них получил легкие травмы, и в воскресенье, 11 февраля, был выписан из больницы.Второй летчик поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. На следующий день он пришел в сознание и был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.