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Сара Нетаниягу поддержала жителей Самарии | Фото:12.02 11:08   MIGnews.com

Сара Нетаниягу поддержала жителей Самарии

11 февраля супруга премьер-министра Сара Нетаниягу посетила поселки Хават-Гилад и Хар-Браха (Самария) и выразила соболезнования семьям раввинов, погибших от рук террористов.

Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, Сара Нетаниягу обняла Яэль, вдову раввина Разиэля Шеваха, и сказала ей, что ее муж был героем, а теперь она стала героиней в важной задаче по воспитанию ее детей.

Супруга премьер-министра также выразила соболезнования и утешила Мириам, вдову раввина Итамара Бен-Галя, и его родителей.

Встретившись с Мириам Бен-Галь, Нетаниягу рассказала ей о своем посещении Яэль Шевах, и добавила: "Картина навек запечатлелась в моей памяти. Вы действительно тронули меня, я уважаю вас и ваши сильные стороны. Ситуация, в которую попали вы, мать четырех маленьких детей – действительно немислима".

"Мы столкнулись с очень жестоким врагом, и теперь начинаем видеть его руку во всем мире. Ужас, который поражает Берлин – это тот самый ужас, который отнял вашего мужа. Теперь ваша битва будет ежедневной, но он всегда будет с вами", - сказала она.

"В каждой из них я увидела огромную силу для борьбы с великой потерей и глубокой скорбью, а также для воспитания маленьких детей, потерявших отцов. Память о раввинах Разиэле и Итамаре навсегда останется в наших сердцах", добавила супруга главы правительства.

По завершению визита в Хаар-Браху, супруга премьер-министра сказала: "Нельзя не восхищаться землей и пейзажами Самарии, народом, единством и дружбой, которую я видела здесь. Весь народ Израиля поддерживает вас, мы – с вами!".

Госпожа Нетаниягу также выразила семьям, находящимся в трауре, соболезнования от имени премьер-министра и от имени граждан Израиля.
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