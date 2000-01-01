12.02 11:08 MIGnews.com

Сара Нетаниягу поддержала жителей Самарии

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11 февраля супруга премьер-министра Сара Нетаниягу посетила поселки Хават-Гилад и Хар-Браха (Самария) и выразила соболезнования семьям раввинов, погибших от рук террористов.Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает Arutz Sheva.По данным издания, Сара Нетаниягу обняла Яэль, вдову раввина Разиэля Шеваха, и сказала ей, что ее муж был героем, а теперь она стала героиней в важной задаче по воспитанию ее детей.Супруга премьер-министра также выразила соболезнования и утешила Мириам, вдову раввина Итамара Бен-Галя, и его родителей.Встретившись с Мириам Бен-Галь, Нетаниягу рассказала ей о своем посещении Яэль Шевах, и добавила: "Картина навек запечатлелась в моей памяти. Вы действительно тронули меня, я уважаю вас и ваши сильные стороны. Ситуация, в которую попали вы, мать четырех маленьких детей – действительно немислима"."Мы столкнулись с очень жестоким врагом, и теперь начинаем видеть его руку во всем мире. Ужас, который поражает Берлин – это тот самый ужас, который отнял вашего мужа. Теперь ваша битва будет ежедневной, но он всегда будет с вами", - сказала она."В каждой из них я увидела огромную силу для борьбы с великой потерей и глубокой скорбью, а также для воспитания маленьких детей, потерявших отцов. Память о раввинах Разиэле и Итамаре навсегда останется в наших сердцах", добавила супруга главы правительства.По завершению визита в Хаар-Браху, супруга премьер-министра сказала: "Нельзя не восхищаться землей и пейзажами Самарии, народом, единством и дружбой, которую я видела здесь. Весь народ Израиля поддерживает вас, мы – с вами!".Госпожа Нетаниягу также выразила семьям, находящимся в трауре, соболезнования от имени премьер-министра и от имени граждан Израиля.