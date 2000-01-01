12.02 10:32 MIGnews.com

В Сети появилось новое видео крушения Ан-148

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Сети появилось новое видео крушения самолёта в Подмосковье, которое произошло накануне, в воскресенье, 11 февраля. Видео было снято камерой наблюдения, установленной в частном доме.На записи виден Ан-148 в небе, затем его взрыв и падение. Судно упало на лесополосу уже охваченное пламенем.Напомним, ранее, в воскресенье, 11 февраля, Ан-148 потерпел крушение, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж - 71 человек.