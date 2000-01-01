12.02 10:49 MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в России

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в России."Израиль выражает глубокие соболезнования семьям жертв сегодняшней страшной авиакатастрофы под Москвой. Мы скорбим вместе со всеми россиянами в связи с этой ужасной трагедией", - говорится в сообщении, которое было распространено пресс-службой канцелярии главы правительства.Напомним, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Домодедово. В результате этой авиакатастрофы погиб 71 человек. Среди погибших - трое детей.Отметим, Ан-148 разбился недалеко от поселка Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все погибли.